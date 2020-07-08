Число умерших россиян с коронавирусом превысило 10,6 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 10 667, за последние сутки зафиксировано 173 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 8 июля.

10667 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 8 июля

За последние сутки в России выявлено 6562 новых случая коронавируса в 84 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус был подтвержден у 700 792 жителей.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 8 июля превысило 11,79 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 167,9 тысячи. За весь период пандемии скончались 543 558 инфицированных, более 6,42 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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