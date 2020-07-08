В российском регионе обнаружили примотанный скотчем к дереву труп мужчины

В Тульской области обнаружили труп 32-летнего мужчины, который был примотан скотчем к дереву в лесу. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) на своем сайте.

Отмечается, что тело нашли недалеко от города Богородицка. На нем обнаружили признаки насильственной смерти. По факту обнаружения трупа было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса («Убийство»).

Сейчас на месте, где нашли тело, ведутся оперативные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В конце июня сообщалось, что на чердаке многоэтажного дома в подмосковных Люберцах были найдены тела троих подростков. Признаков насилия на их телах обнаружено не было. По предварительным данным, причиной смерти несовершеннолетних стало употребление химических веществ.

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