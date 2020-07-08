Российский боец MMA извинился и рассказал об уважении к Кадырову

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов извинился за высказывания в адрес «Ахмата» и вызвал на поединок Александра Емельяненко. Видео появилось в Instagram последнего.

Харитонов заявил, что его критику в адрес «Ахмата» «раздувают» журналисты, а сам он с уважением относится к чеченскому клубу и лично к главе республики Рамзану Кадырову. «С Емельяненко мы уладим конфликт, мы его уладим в ринге. Думаю, будет красивое, жесткое противостояние», — подчеркнул он.

Спортсмен неоднократно критиковал поведение Емельяненко. На фоне ареста последнего в Кисловодске, Харитонов обратился к Кадырову с просьбой забрать бойца обратно. Емельяненко резко отреагировал на слова Харитонова.

Оба тяжеловеса уже встречались в поединке по правилам MMA. В 2006 году Емельяненко нокаутировал Харитонова в бою под эгидой японской организации Pride.

Харитонов — действующий боец Bellator. На его счету 28 побед и шесть поражений. Два его боя были признаны несостоявшимися. Емельяненко одержал 27 побед и потерпел семь поражений.

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