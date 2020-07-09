Украинские «Южмаш» и «Южное» показали испытания ракетного двигателя

В июне на Украине завершился второй этап заключительных доводочных стендовых испытаний однокамерного жидкостного ракетного двигателя РД861К, разработанного конструкторским бюро «Южное» и произведенного заводом «Южмаш». Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

В сообщении, опубликованном «Южным», говорится, что «проведенные испытания (три серии по пять включений суммарной продолжительностью 1601,6 секунд) завершили полный цикл наземной отработки двигателя и окончательно подтвердили работоспособность выбранной конструкции».

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Проведенные тесты подтвердили готовность двигателя к летным испытаниям в составе ракетной ступени. Отмечается, что двигатель РД861К входит в состав третьей степени РН «Циклон-4» и планируется к использованию в качестве маршевого двигателя второй ступени новой ракеты-носителя «Циклон-4М».

В августе 2019 года «Южное» показало стендовые огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4М» с двигателем РД861К.

В октябре 2018 года североамериканская компания Maritime Launch Services (MLS), сотрудничающая с заводом «Южмаш» и бюро «Южное», показала анимацию запуска ракеты «Циклон-4М» с космодрома, расположенного на территории Канады.

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