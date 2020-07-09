Следователи проверяют Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

Губернатора Хабаровского края Сергей Фургала, задержанного по подозрению в организации покушения на убийство и заказе убийств предпринимателей, проверят на причастность к другим тяжким преступлениям. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Следствие считает, что Фургал мог быть причастен и к другим преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

О задержании Фургала СК сообщил ранее 9 июля. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе.

Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Отмечается, что он действовал в составе организованной преступной группы. Кроме Фургала задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы.

Фургал стал губернатором региона по итогам второго тура выборов в сентябре 2018 года. Депутат Госдумы от партии ЛДПР заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей. Его оппонентом был кандидат от «Единой России», бывший губернатор Вячеслав Шпорт.

Как пишет РИА Новости, выборы нового главы региона могут пройти в сентябре 2021 года.

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