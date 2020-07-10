В Роспотребнадзоре рассказали о разработке вакцины от коронавируса для детей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработке вакцины от коронавируса для детей в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Поповой, работа над этой вакциной только начинается. «Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, ну, было бы, наверное, преждевременно», — отметила она.

Попова также добавила, что у детей, которые переболели коронавирусом, формируется иммунитет к инфекции.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в России будет доступно не менее 3-4 вакцин от коронавируса. Всего в России разрабатывают 17 вакцин, но он допустил, что не все дойдут до промышленного производства.

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