В Крыму начали разработку новой вакцины от коронавируса

Ученые Крымского федерального университета начали работать над созданием новой вакцины от коронавируса, которая сможет активизировать клеточный и гуморальный иммунитет. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования России.

«Исследователи Крымского федерального университета подали заявку по разработке вакцины против COVID-19 на грант РФФИ. Ученые пытаются разработать и успешно применить олигонуклеотидную конструкцию в форме "лассо", которая способна одновременно активизировать как клеточный, так и гуморальный иммунитет», — указано в сообщении.

При этом специалисты отмечают, что необходимо ежегодно улучшать формулы вакцин для контроля распространения нового, легко изменяющегося коронавируса.

«К сожалению, РНК-вирусы очень изменчивы, и в этой ситуации одним из наиболее многообещающих решений в борьбе с пандемией COVID-19 может стать создание "универсальных" вакцин на основе консервативных последовательностей генома SARS-CoV-2 (антиген-презентирующих) и неметилированных CpG-динуклеотидов (адъювантов) в составе тиофосфатного остова одноцепочечных ДНК-олигонуклеотидов», — рассказал ведущий исследователь в области изучения тиофосфатных олигонуклеотидов, доцент Крымского федерального университета Владимир Оберемок.

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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