Внук научил бабушку пользоваться смартфоном с помощью инфографики

Подросткок по имени Андре из Бразилии нарисовал инфографику, чтобы научить свою бабушку в условиях карантина совершать видеозвонки по смартфону. Об этом сообщает Globo.

Мальчик нарисовал на бумаге схему с описанием и подробным объяснением каждого шага для того, чтобы его бабушка не запуталась в командах смартфона и правильно выполнила все действия, необходимые для совершения видеозвонка. Инфографика содержит рекомендации вроде «Выбрать зеленую кнопочку», «Нажать на значок телефонной трубки», а также порядок действий при ошибочном выборе.

Также подросток поделился своей методикой в социальных сетях, отметив, что предложенный им способ обучения сработал, и бабушка без посторонней помощи может пользоваться видеозвонками.

Ранее Бразильская ассоциация прессы заявила о намерении подать в суд на президента страны Жаира Болсонару за то, что он подверг риску заражения коронавирусом журналистов во время пресс-конференции, в ходе которой он сообщил о положительном результате теста на коронавирус, а затем снял защитную маску, чтобы показать, что хорошо себя чувствует.

Бразилия занимает второе место по числу заболевших коронавирусом за все время. В стране зафиксировано более 1,75 миллиона случаев заражения, из них более миллиона человек выздоровели, свыше 65 тысяч — умерли.

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