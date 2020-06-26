93-летняя женщина встретилась с семьей после 40 лет разлуки благодаря WhatsApp

Пожилая жительница Индии 40 лет прожила в приютившей ее семье и нашла родных благодаря информации из интернета и WhatsApp. Об этом сообщает издание Gulf News.

В 1979 году водитель грузовика заметил идущую по дороге в округе Дамох штата Мадхья-Прадеш женщину. Незнакомка по имени Панчубаи (Panchubai), которой тогда было 53 года, сказала, что потерялась, пытаясь скрыться от нападения пчел. «Ее покусали медоносные пчелы, и она не могла внятно говорить», — пояснил сын водителя грузовика Исрар Хан (Israr Khan).

Отец Хана забрал женщину домой, и она стала жить вместе с его семьей. «Мы называли ее Аччан Мауси (Achchhan Mausi). Она была психически нестабильна и бормотала на языке маратхи, который мы не понимали. Я иногда спрашивал ее о семье, но она не говорила нам ничего», — сказал Исрар Кхан. Он пытался найти родных Панчубаи через Facebook, но это ни к чему не привело. «Позже она говорила о месте, которое называлось "Ханджма Нагар", но поиск не дал результата», — рассказал он.

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4 мая 2020 года, во время введенного из-за пандемии коронавируса карантина, Хан снова спросил женщину, которой сейчас 93 года, о ее родном городе. «Она начала говорить о месте, которое называется Парсапур. Мы поискали его в интернете и выяснили, что в штате Махараштра есть город Параспур», — рассказал Хан.

7 мая он связался с владельцем магазина в Параспуре, которого зовут Абхишек (Abhishek), и рассказал ему о женщине. Торговец ответил, что рядом с городом есть деревня под названием Ханджма Нагар. После этого Хан отправил Абишеку видео с женщиной, и он опубликовал его в местной группе WhatsApp.

Видео пожилой женщины дошло до Притхви Бхайаляля Шингана (Prithvi Bhaiyalal Shingane), внука Панчубаи, который живет городе Нагпур, штат Махараштра. Семья Шингана хотела забрать ее домой, но им помешал карантин. 17 июня, когда введенные из-за коронавируса ограничения были ослаблены, Шинган забрал свою бабушку домой.

Женщина не смогла увидеть сына — он умер в 2017 году. Шинган рассказал, как в 1979 году его бабушка вечером ушла из дома и сказала соседям, что собирается пойти к отцу. В тот день она пропала. «Мой отец искал ее долгие годы, но безуспешно. Было бы гораздо лучше, если бы я нашел ее три года назад», — сказал он.

Не только приютившая ее мусульманская семья, но и вся деревня из около 500 человек расплакалась, когда они прощались.

Ранее сообщалось, что страдавший амнезией китайский трудовой мигрант вспомнил свой дом и семью после 30-летнего провала в памяти. В феврале он увидел новостной сюжет об эпидемии коронавируса, который был снят в его родном городе, и неожиданно вспомнил, откуда он родом.

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