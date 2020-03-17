Коронавирус помог мужчине вспомнить семью после 30-летнего провала в памяти

Страдавший амнезией китайский трудовой мигрант вспомнил свой дом и семью после 30-летнего провала в памяти, когда смотрел новости о коронавирусе. Об этом сообщает сайт Odditycentral.

В 1990 году Чжу Цзямин из провинции Гуйчжой на юго-западе Китая уехал в провинцию Хубэй, чтобы работать на стройке. В том же году он получил травму головы на работе и с тех пор страдал амнезией. Кроме того, мужчина потерял свое удостоверение личности и оказался на улице до тех пор, пока его не приютила супружеская пара.

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Он много раз пытался вспомнить свою прошлую жизнь, но безуспешно. Цзямин не знал, где его дом и семья, никто не мог ему помочь. В 2015 году он вместе с приютившими его людьми переехал в округ Юнхэ, провинция Чжэцзян. Вскоре после переезда он начал постепенно вспоминать некоторые детали своей жизни до травмы.

В феврале, когда Цзямин смотрел новостной сюжет об эпидемии коронавируса, который были снят в его родном городе, он неожиданно вспомнил, откуда он родом. Мужчина обратился за помощью в полицию. Полицейские нашли его семью, и вскоре он воссоединится с родными.

Оказалось, что отец Цзямина умер 18 лет назад. Своей 83-летней матери он позвонил по видеосвязи. «Я рада, что ты жив. Я думала, что никогда не увижу тебя снова», — сказала ему мать. Документы Цзямина были аннулированы, так как он много лет числился пропавшим без вести. Сейчас он ждет восстановления своего паспорта, чтобы суметь вернуться домой.

Ранее сообщалось, что в американскую больницу доставили мужчину, страдающего тяжелой формой амнезии, — он не помнит ничего, кроме своего имени и некоторых деталей из биографии. Врачи привлекли к работе с американцем департамент полиции Нью-Йорка, правоохранители сфотографировали мужчину в надежде, что кто-то узнает его.

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