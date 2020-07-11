Умер чемпион мира по футболу

Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Джек Чарльтон умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте клуба «Лидс Юнайтед».

Чарльтон выступал на позиции защитника и провел в «Лидсе» всю футбольную карьеру. За 23 года игрок отметился 773 матчами за клуб, что является лучшим показателем в истории команды. Вместе с «Лидс» Чарльтон выиграл чемпионат Англии и кубок страны.

В составе сборной Англии Чарльтон завоевал золото на домашнем чемпионате мира в 1966 году. Спустя два года он также помог команде выиграть бронзовые медали на чемпионате Европы.

После завершения карьеры футболиста Чарльтон работал тренером. В 1973 году он возглавил «Мидлсбро» и привел клуб к победе во втором дивизионе чемпионата Англии. В 1974 году его признали лучшим тренером страны. Кроме того, англичанин руководил сборной Ирландии.

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