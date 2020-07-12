Альпинист прокомментировал версию Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова

Версия Генпрокуратуры о том, что в 1959 году в горах Северно Урала лыжники из группы Дятлова погибли из-за схода лавины, кажется наиболее логичной. Об этом в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК рассказал тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

Данные ведомства о том, что туристы не смогли найти свою палатку, хотя отошли от нее не так далеко, специалист также назвал правдоподобными. Он отметил, что ночью в условиях плохой видимости без GPS-приборов действительно сложно что-либо разглядеть. «Можно даже пройти мимо нее на расстоянии трех-четырех метров и не найти. А это лавина, шоковое состояние и они без одежды», — пояснил Киселев.

Тренер также подчеркнул, что разбивать палатку на лавиноопасном склоне изначально было ошибкой. По его словам, туристам повезло не быть заваленными снегом в палатке, из которой невозможно было бы выбраться.

Однако заслуженному спасателю России Александру Гофштейну версия Генпрокуратуры не показалась до конца надежной. Он пояснил, что 60 лет назад не было достоверной статистики относительно температуры воздуха, скорости ветра и видимости. Кроме того, все свидетели происшествия погибли. Данные Генпрокуратуры, по словам Гофштейна, можно рассматривать лишь как одну из причин гибели группы.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что туристы погибли из-за схода лавины. В ведомстве заявили, что группа из-за плохой видимости не смогла найти оставленную палатку. Попытавшись вернуться в лагерь, туристы насмерть замерзли — температура на перевале составляла 40-45 градусов ниже нуля.

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