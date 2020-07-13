Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги

Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре. Об этом сообщает портал Tut.by.

По информации источника, 18 спортсменок, которые пожелали сохранить анонимность, собираются направить открытое письмо в Белорусскую ассоциацию футбола (АБФФ). Пока текст обращения находится у журналистов.

Спортсменки просят проверить пол футболистки из Буркина-Фасо, так как «на основании визуальных контактов с ней во время матчей», считают ее антропометрические данные подозрительными. Игроки хотят добиться проведения генетического обследования гендерной принадлежности и уровня тестостерона.

В АБФФ уже отреагировали на публикацию. На официальном сайте федерации отметили, что при заявке Симпоре «Динамо-БГУФК» предоставило все необходимые документы, среди которых паспорт, медицинское разрешение для участия в соревнованиях и международный трансферный сертификат.

Кроме того, в АБФФ отметили, что форвард провела несколько десятков матчей на уровне национальных сборных под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Белорусская федерация также попросила Tut.by предоставить оригинал обращения.

В стартовых десяти турах чемпионата «Динамо-БГУФК» одержало десять побед и возглавляет турнирную таблицу. 33-летняя Симпоре провела восемь матчей, в которых забила восемь мячей.

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