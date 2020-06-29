Футболистки из США разрыдались во время акции в поддержку Black Lives Matter

Футболистки «Чикаго» Джули Эртц и Кейси Шорт разрыдались во время исполнения национального гимна США перед матчем против «Вашингтон Спирит» (1:2). Видео размещено в Twitter журналистки Кристы Руч.

Спортсменки эмоционально отреагировали на акцию в поддержку движения Black Lives Matter (Жизнь чернокожих имеет значение), в рамках которой участники встреч встают на одно колено. Эртц и Шорт обнялись и не смогли сдержать слез.

Black Lives Matter (BLM) — движение в США, которое выступает на протестах с таким же лозунгом. Их участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом.

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