Названа дата выхода Far Cry 6

Новая часть игровой серии Far Cry выйдет 18 февраля 2021 года. Дату выхода и подробности издатель игры Ubisoft назвал в ходе онлайн-презентации, запись которой доступна на YouTube.

По сюжету Far Cry 6, игрок попадает в Яру — охваченную беспорядками южную страну, управляемую диктатором Антоном Кастильо. Лидер воспитывает своего сына-подростка Диего, которого видит своим наследником. Главным героем игры станет боец сопротивления Дани Рохас, который будет бороться с режимом Кастильо. Геймеру будут доступна огромная карта с городом Эсперанс и его окрестностями, он сможет использовать различное оружие и средства передвижения, включая лошадей, автомобили и танки.

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Лицом главного антагониста стал актер Джанкарло Эспозито (Giancarlo Esposito), известный по ролям в сериалах «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу». Также Эспозито озвучил Антона Кастильо. Прототипом Диего Кастильо стал 15-летний актер Энтони Гонсалес (Anthony Gonzalez), озвучивший одного из персонажей мультфильма «Тайны Коко».

Far Cry 6 выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, платформах Stadia, Epic Games, Uplay и на ПК. Игра доступна для предзаказа, стоимость обычной версии составляет 2499 рублей, Gold Edition и Ulimate Edition обойдутся в 4165 и 4579 рублей соответственно.

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