Шутер Far Cry 5 официально анонсирован

Студия Ubisoft официально анонсировала шутер Far Cry 5 и опубликовала первый трейлер игры. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 26 мая. Ролик был создан на движке игры, однако геймплей продемонстрирован не был.

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Действие будет разворачиваться на территории США, в штате Монтана. По сюжету, главный герой, будучи помощником шерифа, прибыл в вымышленный округ Хоуп. Позже он узнает, что в течение нескольких лет над регионом пытается установить контроль секта религиозных фанатиков под названием «Проект "Врата Эдема"». В игре будет полноценный открытый мир, который можно исследовать на различных транспортных средствах. Также в новой части шутера появится режим кооперативного прохождения для двух человек.

Far Cry 5 выйдет 17 февраля 2018 года для Xbox One, PS4 и ПК. Предыдущая полноценная игра серии — Far Cry 4 — вышла в ноябре 2014 года.