Россияне стали чаще брать ипотечные кредиты

Россияне за первое полугодие стали чаще брать ипотечные кредиты: показатель выдачи по всей стране перевыполнен на 5 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал в понедельник, 13 июля, вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

«В апреле мы по объемам выдачи ипотеки упали на 40 процентов, но мы оперативно у вас на совещании приняли решение, и вы поддержали строительство и развитие ипотеки. В результате по итогам этого полугодия мы уже перевыполнили показатель прошлого года в физическом выполнении на 5 процентов, а в денежном выражении — на 14 процентов», — рассказал он.

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Хуснуллин также упомянул, что благодаря ипотеке в экономику пришло 1,44 триллиона рублей. Это позволило спасти строительную отрасль от остановки, заметил вице-премьер.

Кроме того, Хуснуллин рассказал, что средняя ставка по жилищным кредитам в России может опуститься ниже 8 процентов годовых уже в текущем 2020 году.

Снижение средней ставки по ипотеке до 8 процентов к 2024 году предусмотрено национальным проектом «Жилье и городская среда». Согласно паспорту нацпроекта, в 2019-м средняя ставка по ипотеке должна была составить 8,9 процента, в 2021-м — 8,5 процента, к 2024-му — 7,9 процента.

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