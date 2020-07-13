В Кремле прокомментировали петицию миллионеров об увеличении налогов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея повышения налогов для состоятельных граждан в стране уже реализуется. Так представитель Кремля прокомментировал ТАСС петицию десятков миллионеров из США и других стран с призывом к властям повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса.

«В России уже [реализуется]», — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к этому предложению.

Как отметили миллионеры в петиции, коронавирус может ввергнуть в нищету еще миллионы людей, поэтому власти должны взять на себя ответственность за сбор необходимых средств и их справедливое расходование.

В июне президент России Владимир Путин предложил повысить для состоятельных людей ставку НДФЛ с 13 до 15 процентов. Она будет применяться только к сумме дохода, превышающей пять миллионов рублей в год. В результате бюджет дополнительно получит около 60 миллиардов рублей, которые будут направлены на лечение тяжелобольных детей.

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