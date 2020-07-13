Гематома на лице девушки-бойца после турнира UFC испугала фанатов

Американская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Роуз Намаюнас показала лицо после победы над бразильянкой Джессикой Андраде на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На фото видно, что под левым глазом у спортсменки образовалась большая гематома, а на носу появилась кровавая ссадина. В подписи под публикацией Намаюнас поблагодарила болельщиков и представителей ее команды за поддержку, а также организаторов — за возможность выступать.

При этом некоторых фанатов фото испугало. «Выглядит страшно!», «О, этот глаз!», «Не хочу видеть тебя с этими синяками. Никакие деньги не стоят такого ущерба», «Не могу поверить, что ее лицо выдержало столько ударов», — писали они. Помимо этого часть пользователей восхитилась бойцовскими качествами американки. «Ты воин!», «Настоящий боец!», «Невероятная работа!» — отметили они.

Намаюнас победила Андраде раздельным решением судей. Всего за карьеру в ММА 28-летняя спортсменка провела 13 боев. Девять из них она выиграла, четыре — проиграла. В UFC она выступает с 2014 года. Она бывшая чемпионка промоушена в минимальной весовой категории.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!