В команде Зеленского оценили перспективу роспуска Рады

В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского скептически оценивают перспективу возможного роспуска парламента. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию назвал парламент «явно работоспособным», несмотря на проблемы с принятием некоторых законопроектов.

«Да, голосования сейчас проходят куда сложнее, чем несколько месяцев назад. Но это же нормально. А вот следующий состав парламента вполне может оказаться куда более конфликтным, мелкофрагментированным и шантажным», — отметил он.

По словам советника, в команде президента не видят проблемы в том, что некоторые голосования проходят благодаря другим фракциям. Подоляк подчеркнул, что это свидетельствует о наличии в парламенте «нормального обсуждения среди всего спектра политических групп». Он считает, что в идеальной ситуации «адекватные инициативы должны поддерживаться разными политическими группами, независимо от их идеологий или ситуативной политической игры».

Ранее Зеленский заявил об особенностях, которые отличают депутатов нынешнего созыва Верховной Рады от парламентариев прошлых созывов. По мнению главы украинского государства, в истории Украины еще не было подобного парламента. Он отметил молодость и работоспособность депутатов от партии «Слуга народа», подчеркнув, что «ментально они другие». «180 законов за восемь месяцев было принято в Верховной Раде Украины. Где есть такая статистика?» — подчеркнул Зеленский.

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