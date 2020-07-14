Интернет и СМИ
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Сенаторы решили запретить лицам одного пола заключать брак и усыновлять детей
Популярная рэперша опубликовала фото бриллиантовых часов двухлетней дочери
Евро назвали новой тихой гаванью
Мужчина укололся о креветку и остался без половины пальца
Польша захотела хороших отношений с Россией
В Чечне запретили въезд туристам
Популярная европейская страна открыла границы для россиян
Очевидец раскрыл подробности убийства лебедя на Патриарших прудах в Москве 
«Роскосмос» назвали незначительным для НАСА
Новости партнеров

Известная российская телеведущая подала на развод после 10 лет брака

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Лист и Ирена Понарошку
Александр Лист и Ирена Понарошку
Фото: @irenaponaroshku

Телеведущая Ирена Понарошку объявила о разводе с мужем, музыкантом Александром Листом, известным как DJ List, после 10 лет брака. Как сообщает Starhit, она официально подала на развод 8 июля в судебный участок мирового судьи.

По данным издания, конфликт в семье развивался давно и около года пара пыталась сохранить брак. Первое судебное заседание по бракоразводному процессу назначено на 23 июля. Между супругами должна пройти беседа.

В настоящее время пара воспитывает двоих сыновей — девятилетнего Серафима и полуторагодовалого Теодора. Осенью 2019 года супруг заявлял, что Понарошку хочет расстаться с ним из-за денег и низкого социального статуса.

В апреле Понарошку рассказала, что тайно вернулась в Россию несколько недель назад. В соцсетях она публиковала старые снимки из отпуска, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания в связи с коронавирусом.

Понарошку — бывший виджей MTV. Она также работала на канале Europa Plus TV, вела передачу «Мамы в тренде» на телеканале «Мама» и проекты на СТС. С октября 2018 года Понарошку ведет рубрику «Телеканал СПА» в «Вечернем Урганте».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака
Известная телеведущая скрыла возвращение из отпуска в Россию из-за коронавируса
Российские звезды шоу-бизнеса снялись в клипе про самоизоляцию
Телеведущая рассказала о нападении сексуально озабоченного дельфина
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ19:10Сегодня

«Он буквально силой заставил меня заняться жестким сексом»

Российские журналистки массово рассказали о домогательствах и изнасилованиях. Это привело к скандалу
18:31Сегодня

Обвиненный в групповом изнасиловании фотограф «МБХ Медиа» уволился

17:40Сегодня

Сбербанк отстранил обвиненных в сексуальном насилии сотрудников от работы

16:52Сегодня

Гордон посвятил Соловьеву песню и обматерил его

Интернет и СМИ00:0411 июля

Терминатор или сверхсущество

Искусственный интеллект развивается слишком быстро. Что сделать, чтобы он не навредил человечеству?
15:22Сегодня

Сбербанк выступил с заявлением об уличенных в сексуальном насилии сотрудниках

14:19Сегодня

Журналист Павел Лобков ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

13:20Сегодня

Чеченец извинился перед московским блогером за избиение и попал на видео

Интернет и СМИ17:33 7 июля

«Ваня искренне хотел, чтобы даже у Рогозина получилось»

Бывшего журналиста обвиняют в передаче НАТО российских тайн. Что об этом думают его коллеги
11:54Сегодня

Умер бывший ведущий «Разрушителей легенд»

10:39Сегодня

Журналиста Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах

07:33 2 июля

Телеведущего уволили после жалоб на сексуальные домогательства

Россия
«Положила сына на дочь и потеряла сознание»
Пятнадцать лет назад 25 невинных россиян сожгли при пожаре. Заказчики преступления еще на свободе
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Его обвиняют в заказных убийствах. Следствие уверено — он безжалостно расправлялся с конкурентами
Все материалы
Мир
Польша захотела хороших отношений с Россией
Германия пожаловалась на переговоры в «нормандском формате»
Минобороны Турции поддержало Азербайджан против агрессии Армении
Цена процента
Президент Польши на грани провала на выборах. Чем это грозит Европе и России?
Все материалы
Бывший СССР
Кулеба заявил об «отгребающей» из-за заявлений Саакашвили Украине
«Атака готовилась»
Советник президента Азербайджана — о причинах и последствиях боев на границе с Арменией
На Украине легализовали казино
На границе Армении и Азербайджана начались бои
Конфликт двух стран резко обострился. Есть риск начала полномасштабной войны
Армения опубликовала видео уничтожения азербайджанских опорных пунктов
МИД Азербайджана заявил о «террористической сущности» Армении
Алфавитный беспорядок
Казахстан отказывается от кириллицы. Чем это закончилось для других стран бывшего СССР?
Все материалы
Экономика
Российских нефтяников заставят платить больше
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
Россияне назвали главные условия для перехода на работу к конкурентам
На мели
В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
России предсказали будущее без аттракционов
Шато из башкирской соды
Как выходцы из российского региона устроили себе dolce vita во Франции
Золото стало для России доходнее «Газпрома»
Все материалы
Силовые структуры
Спецоперация ФСБ против террористов в Ростовской области попала на видео
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
«Она встала у меня на пути, и я убил ее»
50 лет назад в СССР впервые угнали пассажирский самолет. Возмездие настигло террористов спустя годы
В Ростовской области главарь террористов открыл огонь по спецназу ФСБ
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
«Золотую судью» Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий
Сергей Фургал«Ничто не предвещало убийства»
Губернатора Фургала задержали за расправы над бизнесменами. Его связали с самой грозной ОПГ 90-х
Все материалы
Наука и техника
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Постапокалипсис сегодня
 
Apple провела крупнейшую презентацию
Полностью новая iOS, отказ от Intel и планы на будущее
Все материалы
Спорт
Российский борец высказался о получении золота через восемь лет после Олимпиады
Джамель Херринг«Хочу прославиться как парень, который был в аду и вернулся»
Война в Ираке, смерть дочери и алкоголь: как бокс вернул американца к жизни и сделал чемпионом мира
Бывший ученик Тутберидзе вспомнил о принуждении к выступлению с пневмонией
Пока есть надежда... «Арсенал» сможет победить чемпиона?
Битва «Арсенала» и «Ливерпуля»: прямая трансляция 15 июля, где смотреть, что говорят букмекеры
Петр Ян высказался о сравнении с Нурмагомедовым
Не Хабибом единым
У России появился новый чемпион UFC. Петр Ян уничтожил легендарного бразильца
Черчесов поделился связанным с коронавирусом опасением
Все материалы
Культура
Умерла жена Джона Траволты
«Меня назначили Директором Всего прямо сверху»
Как российский музыкант бросил все и решил заряжать офисных сотрудников на успех
Кэти Перри прокомментировала президентские амбиции Канье Уэста
«Я была готова пожертвовать жизнью, чтобы спасти того ребенка»
История англичанки, которая стала пожарным и c 18 лет выносила людей из огня
Внук Элвиса Пресли покончил с собой в 27 лет
Поп арт
Зевс, спящий Гермафродит и мужская раздевалка: музеи мира показали лучшие ягодицы
Рэпера Lil Marlo застрелили в США
Все материалы
Интернет и СМИ
Гордон посвятил Соловьеву песню и обматерил его
Терминатор или сверхсущество
Искусственный интеллект развивается слишком быстро. Что сделать, чтобы он не навредил человечеству?
Сбербанк выступил с заявлением об уличенных в сексуальном насилии сотрудниках
Сила большого брата
 
Журналист Павел Лобков ответил на обвинения в сексуальных домогательствах
Чеченец извинился перед московским блогером за избиение и попал на видео
«Ваня искренне хотел, чтобы даже у Рогозина получилось»
Бывшего журналиста обвиняют в передаче НАТО российских тайн. Что об этом думают его коллеги
Все материалы
Ценности
Эмили Ратаковски появилась на публике в тренде из 90-х с голым животом
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Певица популярной группы в платье без нижнего белья попала в объектив папарацци
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Блогерша попыталась повторить танец модели в нижнем белье и вызвала смех фанатов
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»
Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
55-летняя актриса стала моделью для собственного бренда купальников
Все материалы
Путешествия
Россияне массово скупили авиабилеты по трем маршрутам
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
Бизнесмен перевез более 700 человек через закрытую российскую границу
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Раскрыты дельные советы для летнего отпуска при пандемии
В небе над Россией едва не столкнулись два пассажирских самолета
Лайнеры чудом избежали катастрофы. Что известно об инциденте?
Стюардесса-пенсионерка сбежала из-под карантина по коронавирусу и была наказана
Все материалы
Из жизни
Сексолог назвала четыре причины имитации оргазма женщинами
«Их беспокоит, как дотянуть до зарплаты»
История россиянина о жизни в Румынии
Любитель сладкого сбросил 91 килограмм и поделился секретом похудения
Серийный убийца Эдмунд Кемпер в зале суда«Моя ложь тяготит меня»
Знаменитый криминалист рассказывал о маньяках и убийствах, но годами скрывал собственную ложь
Пьяный мужчина играл в прятки с возлюбленной и попал под трамвай
Названы причины быстрой порчи мяса
Все материалы
Самый большой кроссовер Kia получил «темную» версию
Новая Skoda Rapid
Исследуем самую популярную модель Skoda после обновления
Новый Kia Sportage впервые заметили на дороге
Машины из девяностых, которые дожили до наших дней и сейчас продаются
Мы называли их иномарками и завидовали их владельцам. Может быть, еще не поздно наверстать упущенное
Новый Rolls-Royce Ghost получит инновационную систему очистки воздуха
Американцы с турбонаддувом: начало
Как марка Buick пыталась вернуть «Эпоху мускул» с помощью турбонагнетателей
Электрокроссовер Fisker Ocean построят на платформе Volkswagen
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
В Барнауле начали готовиться к капитальному ремонту дорог
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
В Перми отремонтировали 25 дворов
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
Одобрена трассировка автодороги М-12 «Москва — Казань»
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
Определен срок поставки российско-китайских пассажирских самолетов CR929
Все материалы