Известная российская телеведущая развелась с мужем после десяти лет брака

Телеведущая Ирена Понарошку официально развелась с мужем, музыкантом Александром Листом, известным как DJ List, после десяти лет брака. Об этом она сообщила в Instagram, опубликовав совместное фото с бывшим супругом.

«Сегодня мы с маэстро DJ List хотим официально сообщить всем, кого это касается: мы развелись, чтоб сказку сделать былью», — написала ведущая в описании снимка.

Понарошку стала инициатором развода и в начале июля подала документы в судебный участок мирового судьи. Супруг эти публикации у себя в Instagram никак не комментировал.

По неофициальным данным, конфликт в семье развивался больше года и в течение этого времени пара пыталась сохранить брак. За десять лет совместной жизни у супругов появились двое сыновей — девятилетний Серафим и полуторагодовалый Теодор. Осенью 2019 года муж Понарошку заявлял, что она хочет расстаться с ним из-за денег и низкого социального статуса.

Понарошку — бывший виджей MTV. Она также работала на канале Europa Plus TV, вела передачу «Мамы в тренде» на телеканале «Мама» и проекты на СТС. С октября 2018 года Понарошку ведет рубрику «Телеканал СПА» в «Вечернем Урганте».