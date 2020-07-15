Футболист российского клуба забил мяч ударом через себя

😱 @erik_bicfalvi сравнивает счет фантастическим ударом через себя! 1:1 😱 Phenomenal bicycle kick by Eric Bicfalvi! 1-1 #ТинькоффРПЛ #УралАрсенал #RPL #UralArsenal Фото опубликовано @premierliga

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалфи забил мяч ударом через себя в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала». Видео размещено в аккаунте турнира в Instagram.

Румынский хавбек отличился на 38-й минуте, восстановив равенство в матче. После этого «Урал» пропустил еще дважды и потерпел поражение со счетом 1:3.

После 29 туров «Арсенал» имеет в активе 37 очков и занимает шестое место в чемпионате. В активе «Урала» на два очка меньше, команда находится на девятой позиции.