Россиянам назвали опасности заусенцев

Заусенцы могут стать «входом» в организм для различного рода инфекций. Кроме того, они могут загнаиваться и воспаляться. О таких опасностях предупредила россиян врач-дерматовенеролог Анжелика Шмакова в беседе с газетой «Аргументы и факты».

По словам медика, заусенцы нельзя обкусывать. Таким образом на их месте образуется ранка с рваными краями. В нее из ротовой полости можно занести бактерии, которые вызовут на пальце воспаление или загноение.

При ослабленном организме заусенец может стать «входом» для различных инфекций. Такой риск особенно обостряется в случае наличия контактов с неблагоприятной окружающей средой. Если на месте заусенца появилось подкожное воспаление, гной и пульсация, следует немедленно обратиться к врачу, подчеркнула Шмакова.

При самом неблагоприятном развитии событий нагноение может распространиться на несколько пальцев и вызвать сепсис, который представляет угрозу не только здоровью, но и жизни человека.

По словам врача, чтобы избежать появления заусенцев, нужно делать маникюр с использованием размягчающих средств для кутикулы, увлажнять руки, а при работе по дому или саду надевать перчатки.

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