Назван обладатель самого мощного удара в Тинькофф РПЛ

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Денис Колодин назвал обладателя самого мощного удара по мячу среди футболистов Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Интервью с участием экс-игрока национальной команды опубликовано YouTube-каналом «Аналитика Глебчика».

По мнению Колодина, самым сильным ударом владеет вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Он также пояснил, что голкипер способен не только далеко выбить мяч, но и прицельно ударить по воротам.

На континентальном первенстве футболист Денис Колодин запомнился экспертам несколькими сверхдальними ударами по воротам соперника. В матче против сборной Голландии футболист неоднократно угрожал воротам Эдвина ван дер Сара, после чего за ним закрепилось прозвище «Царь-пушка». В московском «Динамо» Колодин зачастую брал на себя роль исполнителя штрафных ударов. Всего за карьеру защитник 37 раз поражал ворота соперников.

26 апреля сообщалось, что на счету Акинфеева 110 матчей в составе сборной России. На клубном уровне голкипер с 2002 года представляет столичный ЦСКА, являясь самым преданным среди футболистов десяти ведущих чемпионатов. Акинфеев — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель национального Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка, обладатель Кубка УЕФА.