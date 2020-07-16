Голубь завис в полете и заставил людей поверить в параллельную реальность

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Пользователь Twitter под ником @Hechizero_38 опубликовал видео с застывшим в небе голубем и заставил людей поверить в параллельную реальность. Ролик с птицей собрал больше тысячи просмотров.

«Я слышал, что это произошло в колумбийском городе Тулуа. Голубь застыл в полете. Кажется, рядом с ним нет никаких проводов, в которых он мог застрять. Как думаете, в чем тут дело?» — спросил он у юзеров.

На кадрах видно, как птица зависла в небе в неестественной позе, а местные жители решают, как ей помочь. Комментаторы принялись искать объяснение увиденному. «Возможно, бедняга застрял в тонких проводах, которые сложно разглядеть», — предположили юзеры.

Другие же начали рассуждать о мистике и параллельных реальностях. «Этот голубь посмотрел "Тьму"», — шутили юзеры. «Сбой в матрице», — иронично отметил пользователь с ником @HoraciofcdVE. «Это точно ошибка матрицы!» — поддержал его юзер @rangelirijillo. Комментатор @Marvinel3 и вовсе заявил, что во всем виноваты инопланетяне.