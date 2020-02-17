Пять солнц в небе поразили жителей Внутренней Монголии

ndtv.com

Жители китайской Внутренней Монголии смогли наблюдать пять солнц в небе во время рассвета. Об этом сообщает издание NDTV.

Видео феномена опубликовали китайские СМИ с подписью: «Какое захватывающее зрелище! Пять солнц сияют в небе над Внутренней Монголией».

Публикация стала вирусной, феномен поразил пользователей соцсетей. Один из них спросил: «Это из-за загрязнения воздуха?»

Этот феномен называется паргелий — разновидность солнечного гало. Редкая оптическая иллюзия происходит, когда лучи солнца проходят через взвесь плоских шестиугольных кристаллов льда в небе. Для появления паргелия требуется температура около 20 градусов по Цельсию ниже нуля.

Ранее сообщалось, что жители китайского города Хоргос в провинции Синьцзян благодаря редкому явлению увидели в небе три солнца. Местные жители были шокированы необычным оптическим феноменом и выкладывали снимки и ролики в социальные сети.

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