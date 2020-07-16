Российская модель рассказала об ухаживаниях шестикратного чемпиона «Формулы-1»

Российская модель Виктория Одинцова в интервью YouTube-каналу Peopletalk TV рассказала об ухаживаниях пилота Mercedes, шестикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.

По словам Одинцовой, они познакомились в Instagram, а затем решили увидеться в Барселоне. «У нас было разное общение, в какой-то момент оно было романтическим. Он за мной ухаживал. Но потом как-то так сложилось, и мы начали просто дружить», — отметила она. Модель добавила, что они поддерживают связь и поздравляют друг друга с праздниками.

В мае 2020-го Хэмилтон вошел в десятку лучших спортсменов XXI века. 35-летний гонщик занял восьмое место в рейтинге.

Британец с 2007-го по 2012-й выступал за команду McLaren, в составе которой стал чемпионом серии гонок. Затем он перешел в Mercedes, где еще пять раз выиграл «Формулу-1».