Обнаженное фото девушки-бойца MMA оказалось слишком откровенным для Instagram

Обнаженное фото девушки-бойца смешанного стиля (MMA), а также модели и актрисы Джины Карано было заблокировано в Instagram. Об этом она сообщила в Twitter.
Карано заявила, что снимок оказался слишком откровенным для соцсети. «Вот что значит быть подвергнутым цензуре без причины. Нарушение нулевых правил», — написала она.
Спортсменка выложила обнаженное фото 27 июня. В описании к посту она написала, что считает свободу сексуальной.
Карано приняла участие в восьми поединках по правилам MMA, одержав семь побед и проиграв один раз Кристиане Жустино. После ухода из спорта она занялась кинокарьерой, снявшись в фильмах «Форсаж 6» и «Дэдпул».
23 июня Мария Лопатова, жена президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко, снялась обнаженной и выложила фото в Instagram. Однако затем супруга главы РФБ удалила пост.