В деле против главного соперника Лукашенко упомянули экс-зампреда ЦБ России

В деле против бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого называют главным соперником белорусского лидера Александра Лукашенко в президентской гонке, оказался упомянут экс-зампред Центробанка России Александр Торшин. Об этом говорится в сюжете телеканала «Беларусь 1», видео опубликовано на YouTube.

По делу Белгазпромбанка арестован экс-глава Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии и бывший замначальника УКГБ по Брестской области Анатолий Громович. Он также был членом совета директоров «Старбанка». Белорусские власти утверждают, что бывший председатель совета директоров «Старбанка» Агаджан Аванесов вместе с Бабарико организовали схему по легализации десятков миллионов долларов из России.

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В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у «Старбанка» за сомнительные операции по выводу денег за рубеж. Аванесова обвинили в особо крупном хищении. Громович утверждает, что у банкира были связи в Центробанке — он «законтактировал» с Торшиным. В 2015 году между ними состоялась встреча, которой Аванесов «был доволен», сказал Громович. «Предметом встречи являлось оказание помощи со стороны Торшина Аванесову в продолжении существования», — добавил он.

Бабарико находится в минском СИЗО по подозрению в организации преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. ЦИК отказался зарегистрировать его кандидатом в президенты. Юристы политика обжаловали это решение. Недопуск Бабарико вызвал акции протеста в Белоруссии.