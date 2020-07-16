Директор «Нафтогаза» покинул компанию

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко покинул компанию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что отработал последний день. Витренко отметил, что, работая в компании, делал все для того, чтобы защищать достоинство страны и отстаивать ее энергетическую независимость.

В мае Витренко сообщил, что его уволят через два месяца по формальным причинам. Он подробно описал свое видение ситуации, обвинив главу «Нафтогаза» Андрея Коболева в предательстве и переходе на сторону «коррупционеров». По его мнению, именно это позволило самому Коболеву продлить контракт.

Среди последних инициатив бывшего топ-менеджера — предложение использовать на фоне нефтяного кризиса украинские мощности для хранения нефти. После этого «Укртранснафте» пришлось объяснять, что идея технически нереализуема и противоречит законодательству.