Российские кибератлеты начали подготовку к Cybathlon-2020

Спортсмены сборной России по кибератлетике начали подготовительный сбор к чемпионату мира Cybathlon-2020 в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает ТАСС.

Турнир пройдет одновременно в нескольких странах. Отечественные кибератлеты буду соревноваться со спорстменами из 29 стран мира. Российская команда представлена в пяти дисциплинах. Cybathlon-2020 стартует 13 ноября. Отечественные кибератлеты успешно прошли тестирование на COVID-19.

«Россия традиционно участвует в этих соревнованиях, с первого года их проведения», — сообщил председатель правления союза «Кибератлетика» Андрей Давидюк.

Кибератлетика — соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями с применением современных технологий, таких как экзоскелеты, бионические протезы рук и ног, а также нейроинтерфейс.