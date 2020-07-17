Опубликовано фото встречи Фургала с организатором заказанных им убийств

Встреча губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, с организатором преступлений попала на фото. Снимок публикует РЕН ТВ.

На фотографии Фургал запечатлен в компании Александра Карепова, который был тесно связан с Тимофеевской ОПГ.

Ранее сообщалось, что бандитов из этой группировки назвали непосредственными исполнителями убийств, которые заказал Фургал и его соучастники. Карепов, по версии следствия, был организатором преступлений. Он выступал посредником между Фургалом и киллерами — Андреем Палеем и Маратом Кадыровым.

Позже Карепов стал помощником Фургала в период его работы депутатом Госдумы.

Сергея Фургала арестовали 10 июля, днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает. После задержания Фургала в Хабаровске и других городах края прошли акции в его поддержку, которые, как заявили в МВД, были организованы командой губернатора.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru