В Москве в работника автосервиса брызнули газом и обокрали на 600 тысяч рублей

На северо-западе Москвы неизвестный обокрал сотрудника автосервиса на 600 тысяч рублей, распылив газ из баллончика ему в лицо. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, кража произошла 16 июля. 25-летний работник сидел в автомобиле, вдруг дверь в салон открыл неизвестный в маске, брызнул ему в лицо газом, обокрал его и скрылся.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве двое пассажиров такси напали на водителя, нецензурно выражались и спустили ручной тормоз. На видео из салона автомобиля видно, что пассажиры требуют от таксиста довезти их домой «по-хорошему», угрожают, толкают и бьют по голове.

Таксист рассказал, что приехал в людное место, «непрерывно подал сигнал», после чего к автомобилю подошли несколько мужчин — тогда пассажиры вышли. Водитель не стал обращаться в полицию.