В Москве пассажиры такси напали на водителя и спустили ручной тормоз

В Москве двое пассажиров такси напали на водителя, нецензурно выражались в салоне автомобиля и спустили ручной тормоз. Видео конфликта опубликовано на YouTube.

На появившихся в сети кадрах видно, как пассажиры требуют, чтобы таксист отвез их домой «по-хорошему», угрожают ему, толкают и наносят удары по голове. По словам пользователя, водитель взял заказ через «Яндекс.Такси» на юго-западе города. Стоимость поездки составила 140 рублей. Из-за чего начался конфликт, он не уточнил.

«Эти двое избили меня, рядом проезжала полицейская машина, я посигналил и даже перекрыл им дорогу, они уехали, и после этого тоже начали избивать. Я проехал в людное место, непрерывно подал сигнал, несколько мужчин подошли и эти вышли из машины», — сообщил таксист в переписке с пользователем, который опубликовал ролик.

В комментариях опубликовавший ролик пользователь уточнил, что водитель не стал писать заявление в полицию.

Ранее в Москве пассажирка такси напала на водителя, который запретил ей курить в салоне автомобиля. После того как он сообщил, что записывает происходящее на видео и сделает девушку «звездой интернета», та в ответ сломала ему записывающую аппаратуру и ударила его по голове. В сервисе «Яндекс.Такси» заявили, что готовы предоставить полиции данные девушки, а водителю выплатить компенсацию.

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