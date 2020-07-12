Таксист устроил стрельбу на МКАД

Водитель такси устроил стрельбу на МКАД. Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.
Он открыл огонь по соседнему автомобилю. Остальные подробности инцидента не уточняются.
Правоохранительные органы ввели в городе план «Перехват». Личность стрелявшего устанавливается.
15 июня сообщалось о таксисте, открывшем огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве. Были ранены два сотрудника ДПС. Стрелявшего подозревали в связях с террористами. Позднее он скончался в больнице.
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