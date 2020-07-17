Лукашенко заявил о близкой и родной для русских людей Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика всегда будет близкой и родной для каждого русского человека. Об этом сообщает БЕЛТА.

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По его словам, она останется такой, даже если власти двух стран рассорятся, потому что народы сами решат как им жить. Также белорусский лидер уверил российского премьера Михаила Мишустина, что республика «никуда не собирается, вопреки тому как некоторые пытаются представить».

Лукашенко отметил, что белорусская сторона настаивает на том, чтобы все договоренности по интеграции выполнялись.

Ранее он заявил, что жители страны шли к независимости более тысячи лет. По словам главы государства, праздник стал символом свободы белорусского народа, который победил смерть в самой страшной войне в истории человечества.

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