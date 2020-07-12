Лукашенко назвал Белоруссию раем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался в любви к родной стране. Его слова приводит БЕЛТА.

Он назвал ее раем, подчеркнув, что для каждого человека рай находится там же, где и его сердце.

Глава республики отметил, что в Белоруссии живет мудрый и сильный народ, который за всю свою историю пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. «Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусский народ пережил немало несчастий и бед, но ни перед кем не вставал на колени и выстрадал право жить в своем государстве. По словам главы государства, уже не одно поколение живет в чистой, мирной и красивой стране. Он также добавил, что белорусам нужно объединиться и продолжать работать во благо страны.

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