Внук Катрин Денев арестован в связи с подделкой денег итальянской мафией

Внук актрисы Катрин Денев Игорь Вадим был арестован во Франции по подозрению в связях с итальянской мафией и участии в подделке денег. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает The Daily Mail.

32-летний Вадим стал одним из 44 человек, задержанных по всей Европе в рамках операции Европола «Нерон», направленной на пресечение деятельности клана каморры, занимавшегося производством и распространением поддельных купюр номиналом в 50 евро.

На территории Франции были арестованы трое человек: кроме Вадима, это также гражданин Франции итальянского происхождения и гражданин Италии, который считается одним из мафиозных боссов. Кроме того, в рамках операции были изъяты фальшивые банкноты на 9,9 миллиона евро, 8,3 миллиона евро в подлинных купюрах и разнообразные ценности стоимостью около 10 миллионов евро.

Предполагаемая роль Игоря Вадима в преступной организации пока не была озвучена. Ему грозит экстрадиция в Италию и суд.

Игорь Вадим — внук актрисы Катрин Денев и покойного кинорежиссера Роже Вадима. Сообщается, что он был очень близок с бабушкой и часто сопровождал ее во время различных появлений на публике.

Ранее в ноябре 2019-го стало известно, что Денев перенесла ишемический инсульт. 76-летней актрисе, известной по фильмам «Танцующая в темноте», «Отвращение», «8 женщин», «Шербурские зонтики» и «Дневная красавица», пришлось взять паузу в работе. Позднее сообщалось, что она восстановилась и хорошо себя чувствует.

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