Стало известно о скором назначении врио губернатора Хабаровского края

Решение о назначении врио губернатора Хабаровского края может быть скоро принято. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

По словам Трутнева, решение примет президент России, основываясь на позиции следственных органов. Полпред уточнил, что не знает, когда будет соответствующий доклад.

«Думаю, что в ближайшее время решение будет принято», — заявил Трутнев.

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Об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стало известно 10 июля. За день до этого его задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета по подозрению в покушении на убийство и заказе убийств бизнесменов. По данным следственных органов, преступления были совершены в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Сам Фургал не признает вину.

16 июля представительница СК Светлана Петернко заявила, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации убийств бизнесменов Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского.

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