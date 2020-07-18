Распутина назвала представителей российского шоу-бизнеса «скачущими обезьянами»

Певица Маша Распутина заявила, что современный российский шоу-бизнес находится на низком уровне и уничтожает молодежь в духовном плане. Об этом артистка рассказала в беседе с изданием Sobesednik.ru.

«Там скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, ужасно. Все на низком уровне. Даже не надо это рассматривать», — сказала Распутина.

Она добавила, что поколение ее возраста — последнее, которое может отличить добро от зла и «борется за культуру и правду в душе каждого». «Подрастающее поколение как слепые котята. Зло они считают прекрасным», — посетовала исполнительница.

При этом Распутина отметила, что последние 20 лет не смотрит российские фильмы, ее больше увлекает индийское кино производства Болливуда. В нем, по мнению певицы, в конце всегда побеждает нравственность.