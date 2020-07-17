Авторы хита «Плачу на техно» выпустили клип с охотящимся за пришельцами Дружко

Музыканты группы Cream Soda, авторы хита «Плачу на техно», выпустили клип на песню «Сердце Лед» с телеведущим Сергеем Дружко, который охотится за пришельцами. Ролик опубликован на YouTube-канале «Чикен Карри» в пятницу, 17 июля.
В музыкальном видео инопланетянин в исполнении актера Никиты Кукушкина сносит яйцо, которое Дружко пытается присвоить, угрожая окружающим кинжалом.
Вместе с выпуском сингла «Сердце Лед» Cream Soda анонсировали выход четвертого студийного альбома, получившего название «Интергалактик».