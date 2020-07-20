Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи оценил работу арбитра Сергея Иванова, обслуживавшего встречу полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По мнению венгерского функционера, рефери провел хороший матч, а его главной ошибкой стало решение не назначать пенальти в ворота москвичей за фол на Сердаре Азмуне. При этом собственную оплошность в этом эпизоде Иванов исправил с помощью VAR.

Кашшаи добавил, что во всех остальных спорных эпизодах матча он полностью поддерживает решения главного арбитра. Венгр отметил, что всегда будет защищать своих судей в СМИ.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» прошел 19 июля в Санкт-Петербурге. Он завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. После этого владелец московской команды Леонид Федун раскритиковал сине-бело-голубых, назвав их дутыми чемпионами и посчитав, что в Лиге чемпионов они не смогут показать результат, так как судейской поддержки у клуба не будет.