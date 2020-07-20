«Ньюкасл» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ

«Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 20 июля, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

После 37 туров в активе «Брайтона» 38 очков, клуб находится на 15-м месте в чемпионате. «Ньюкасл» набрал на шесть очков больше и занимает 13-ю позицию.

В следующем туре «Брайтон» 26 июля на выезде сыграет с «Бернли». «Ньюкасл» в тот же день на своем поле встретится с «Ливерпулем».