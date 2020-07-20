Армения пожаловалась властям России на ситуацию в «Фуд сити»

Государственная комиссия Армении по защите экономической конкуренции пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на ситуацию с доступом армянских товаров на московский рынок «Фуд сити». Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Глава комиссии Гегам Геворкян направил официальные письма руководителю ФАС Игорю Артемьеву и министру Евразийской экономической комиссии по вопросам конкуренции Серику Жумангарину. В обращениях говорится, что 17-18 июля руководство «Фуд сити» запретило завоз фруктов из Армении. Такие действия носят дискриминационный характер и мешают свободному перемещению товаров в Евразийском союзе, отметил Геворкян.

18 июля стало известно, что десятки фур с фруктами из Армении не смогли попасть на территорию агрокомплекса, администрация попросила торговцев «убрать коробки и рекламу, где есть что-то армянское». Посол Вардан Тоганян сообщил, что армянские дипломаты прибыли на рынок, но их оттуда «выпроводили силой». Ситуацию обсудили с московскими властями. Позже Тоганян заявил, что вопрос урегулирован.

ООО «Фуд сити» входит в холдинг «Киевская площадь» уроженцев Азербайджана, миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева.

12 июля начались бои на границе Армении и Азербайджана. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов.