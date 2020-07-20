В России задумали создать единую базу нуждающихся в жилье

Единая государственная персонифицированная система учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, должна быть создана в России. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, передает РИА Новости.

«Если по отдельным категориям граждан в РФ уже ведется систематизированный учет нуждающихся, то полного учета всех нуждающихся в улучшении жилищных условий нет», — сообщила политик в ходе заседания Совета по вопросам жилищного строительства.

По задумке Кареловой, формирование единой базы позволит значительно повысить эффективность мер, принимаемых для обеспечения россиян жильем.

Ранее в июле президент Владимир Путин заявил, что у правительства в настоящее время есть исторический шанс кардинально решить квартирный вопрос в России. Он отметил, что решить жилищную проблему в масштабах страны можно, даже несмотря на то, что темпы экономического роста сейчас «не очень устраивают».

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