Россияне стали больше доверять Общественной палате и СПЧ

Фонд общественного мнения (ФОМ) и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование об отношении россиян к Общественной палате (ОП) и Совету при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщает РАПСИ.

Согласно результатам опроса, россияне стали больше доверять ОП и СПЧ. Так, в конце 2019 года о положительном отношении к Общественной палате заявили 20 процентов респондентов, к СПЧ — 28 процентов. По состоянию же на июнь этого года, доверяют и «скорее доверяют» ОП уже 37 процентов опрошенных, и 48 процентов соответственно.

«Мне кажется, рост доверия к этим институтам связан, прежде всего, с тем, что в период пика пандемии и последовавшей самоизоляции, ОП и СПЧ поднимали вопросы защиты трудовых, социальных прав граждан», — сказал член СПЧ Александр Брод.

Кроме того, по его словам, привлекалось внимание органов власти к поддержке социально ориентированных, волонтерских НКО, которые поддерживали социально незащищенных граждан. Брод также считает, что общество услышало голос СПЧ в защиту прав осужденных и находящихся в СИЗО, выступления против необоснованно начисленных штрафов, против задержаний в ходе одиночных пикетов.