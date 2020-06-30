В Общественной палате рассказали о решении спорных ситуаций при голосовании

Зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов рассказал о том, что власти детально обсудят спорные ситуации, которые возникли в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данным вопросом займутся Общественная палата и штаб по контролю и наблюдению за дистанционным электронным голосованием. Они проработают все подобные случаи, и опыт будет учтен при организации следующих голосований.

Внедиктов сообщил, что на данный момент можно выделить три главные спорные ситуации, которые возникли при электронном голосовании. Власти детально проработают ситуацию, когда 12 тысяч участников онлайн-голосования не были вычеркнуты из списков голосующих по месту жительства, в том числе журналист Павел Лобков. Пристальное внимание также уделят проблеме голосования россиян за рубежом и вероятности создания ложных личных кабинетов на порталах госуслуг.

Ранее председатель ТИК дистанционного электронного голосования Юрий Павлов заявил, что подведение итогов дистанционного электронного голосования начнется в 20:00 мск первого июля. Он отметил, что для осуществления процесса необходимо произвести сборку ключа расшифрования, который разделен на пять частей и находится у пяти человек.

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 30 июня. Принять участие в нем могли жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области. В итоге явка составила 93,02 процента.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продолжится 1 июля.

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!