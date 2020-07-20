Курс доллара пробил отметку в 72 рубля

В начале торгов на Московской бирже курс доллара впервые за последние две недели пробил отметку 72 рубля, на максимуме достигнув 72,1 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:10 доллар торгуется на уровне 72 рубля, евро — 82,41 рубля. Европейская валюта в первые минуты поднималась до 82,55 рубля.

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Основные российские биржевые индексы, Мосбиржа и РТС, падают в районе половины процента. Такая динамика наблюдается на фоне ослабления нефти. Стоимость сорта Brent опустилась до 42,6 доллара за баррель, а WTI — до 40,3 доллара.

Рубль слабеет в течение последних полутора месяцев, когда стоимость доллара доходила до 68 рублей. С начала года российская валюта потеряла 18 процентов стоимости.

Ранее сообщалось, что россияне почти перестали верить в развитие экономики. Об этом свидетельствует упавший до минимума за последние 15 лет индекс потребительского доверия.