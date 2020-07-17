Россияне перестали верить в развитие экономики

Индекс потребительского доверия в России упал до минимума за 15 лет. Больше всего граждане обеспокоены развитием экономики. Об этом говорится в исследовании The Conference Board и Nielsen, пишут «Ведомости».

За второй квартал индекс опустился на четыре пункта до 62 пунктов по сравнению с первым кварталом этого года. При этом упали значения всех трех показателей, на основе которых он складывается: оценка потребителями ситуации на рынке труда, уровень финансового состояния и готовность тратить деньги.

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Мировые значения индекса тоже упали: на 14 пунктов до 92 по миру и на 12 пунктов до 74 в Европе. Россия занимает 61-е место в мировом рейтинге, еще ниже, например, Украина, Белоруссия и Италия. В исследовании также отмечается, что в период самоизоляции россияне перестали экономить на еде и алкоголе, однако отказывали себе в одежде и отпуске. По данным компании «Платформа ОФД», средний чек в продуктовых магазинах во втором квартале вырос на 24 процента (до 537 рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) заявили, что российской экономике потребуется по крайней мере четыре года, чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть.